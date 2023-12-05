В зоопарк "Аскания-Нова" были завезены антилопы канна, яки домашние, верблюды двугорбые и один гуанако.

Из биосферного заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине оккупанты вывезли краснокнижных животных и животных исчезающих видов. Об этом говорится в сообщении Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

Он отметил, что оккупанты в очередной раз вызывающе нарушили нормы международных природоохранных конвенций.

"Вражеские паблики распространяют информацию, что оккупационная администрация парка осуществила незаконный обмен животных между биосферным заповедником "Аскания-Нова", природным биосферным заповедником "Ростовский" и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи". Из асканийского зоопарка вывезли по несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида. Все эти виды являются краснокнижными и занесены в Красный список МСОП со статусом "исчезнувший из природы", "на грани исчезновения" и "близкий к тем, которые находятся под угрозой уничтожения", - подчеркнул глава Минсерды.

Видео дня

Зато, заметил он, в зоопарк "Аскания-Нова" были завезены антилопы канна, яки домашние, верблюды двугорбые и один гуанако.

Министр сообщил, что об этой ситуации уже проинформированы соответствующие ведомства. Минсиротенко готовит повторные ноты к секретариатам природоохранных конвенций: Бернской, Рамсарской, ЮНЕСКО, Боннской конвенции, Международного союза охраны природы и секретариата CITES. Этот шаг позволит придать вопросу широкую огласку на международной арене, поскольку РФ должна понести ответственность.

Стрелец подчеркнул, что Украина первая страна в мире, которая собирает доказательства за экологические преступления, и напомнил, что пункт 8 украинской Формулы мира "Экологическая безопасность" - путь к ответственности за экоцид и невозможность повторения таких преступлений в мире в будущем.

Убытки из-за российской агрессии - детали

Общие убытки окружающей среде в результате российской агрессии сегодня составляют более 2 трлн грн или 55,6 млрд евро. Об этом в выступлении на международном форуме United for Justice. United for Nature 20 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Половина этой суммы - убытки из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак, горения нефтепродуктов.

Стрелец в ноябре во время выступления в рамках заседания рабочей группы высокого уровня по вопросам экологических последствий войны в Украине, которая состоялась в Брюсселе с участием депутатов экологического комитета Европарламента, подчеркнул, что ущерб окружающей среде Украины в результате российской войны – беспрецедентный и глобальный.

Он информировал, что в Украине уже зафиксировали более 2900 фактов вреда окружающей среде. Она оценивается в 56,7 млрд евро. По словам министра, начав эту войну, Россия запустила непоправимые процессы. Последствия почувствуют на себе люди во всем мире. В частности, по его словам, вооруженная агрессия РФ вызвала 150 млн дополнительных выбросов парниковых газов и каждый день войны увеличивает этот показатель; с февраля 2022-го страна-агрессорка запустила по Украине более 10 тысяч ракет и ударных дронов, которые взорвались в Украине, но химические вещества разнесло на тысячи километров, в том числе на территорию других стран; боевые действия сегодня происходят на территории около 30 тыс. кв. км украинского леса, лесные пожары, возникающие из-за этого, вызывают двойной удар по климатической системе - уменьшается потенциал поглощения лесами СО2; загрязнены водоемы в Украине, взорвано Каховское водохранилище, из-за чего есть риск углубления продовольственного кризиса.

Вас также могут заинтересовать новости: