Ухудшение качества воздуха вызвано повышением концентрации в нем пыли.

В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха, поэтому рекомендуется ограничить пребывание на улице.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. "В Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли)", - отметили в КГГА.

Отмечается, что превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон в городе находится в норме. "Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра", - добавили в горадминистрации.

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Так, до улучшенич ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды, а если в доме есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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По данным синоптиков, сегодня в Киеве температура в течение дня не поднимется выше отметки -2 градуса.

Однако, несмотря на сильные морозы, в столице отключения света происходят по графикам.

Кроме того, в YASNO пояснили, почему некоторые дома отключают от электрической энергии, а другие - нет.

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