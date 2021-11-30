Олег Бондаренко рассказал подробности закона об ограничении оборота одноразовой пластиковой тары.

До конца недели правительство должно утвердить цены на пластиковые пакеты.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко (фракция "Слуга народ"), говоря об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине, которое вступает в силу 10 декабря.

Бондаренко рассказал, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов совместно с Министерством экономики разработали и подали на правительство проект постановления на реализацию закона об ограничении оборота пластиковых пакетов.

"Правительство отправило на доработку с небольшим сроком. Надеюсь, что на этой неделе будет уже окончательно принято решение об установлении цен на те пакеты, которые будут в обращении", - сказал председатель экологического комитета.

Читайте такжеВместо сжигания просто выбрасывали: в трех областях нашли свалки медицинских отходовОн напомнил, что закон вступает в действие в три этапа. Первый этап - с 10 декабря вводится обязательная реализация пакетов за средства, а бесплатное распространение запрещается.

"И постепенно наши граждане будут привыкать к тому, что лучше приходить в магазин со своей эко-сумкой или с какой-то постоянной тарой и складывать туда товары, чем каждый раз покупать пакеты и тратить дополнительные средства", - подчеркнул Бондаренко.

По его словам, цены на пакеты должно определить правительство.

"Думаю, что они будут не чрезмерные - от 2 до 3 гривен за один пакет", - отметил он.

Председатель экологического комитета сообщил, что второй этап начинается с марта 2022 года - запрет распространения пакетов до 50 микрометров.

"И третья стадия - с 1 января 2023 года – запрет использования всех пакетов до 50 микрометров, даже тех, которые сейчас будут использоваться как первичная тара, то есть речь идет о таре для рыбы, мяса, для сыпучих круп", - сказал он.

Читайте такжеВерховная Рада приняла закон о Службе военного капелланстваБондаренко отмечает, что отсрочки введения в действие закона не будет - "даже не ждите".

Он напомнил, что законом предусмотрены штрафы за бесплатное распространение пластиковых пакетов - от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение - от 3400 до 8500 грн.

При этом добавил, что штрафы будут платить предприниматели, а самый высокий штраф – от 17 тысяч до 34 тысяч - за продажу пакетов. Госпродпотребслужба будет проверять соблюдение выполнения закона, и "они будут составлять протоколы и отправлять их в суд".

Также Бондаренко сообщил, что сейчас в комитете рассматривается проект закона об ограничении оборота одноразового пластика, в частности одноразовой пластиковой тары, то есть это вилки, тарелки, ножи, стаканчики, а также ушные палочки. Он отметил, что все это не разлагается, не перерабатывается и "будет разлагаться тысячу лет".

Запрет в Украине пластиковых пакетов:

1 июня 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Запрет распространения пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства вводится с 1 января 2022 года.

За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривен, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень.

7 июня 2021 года Зеленский подписал закон о запрете в Украине пластиковых пакетов.

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Автор: Надя Пришляк