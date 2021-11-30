До конца недели правительство должно утвердить цены на пластиковые пакеты.
Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко (фракция "Слуга народ"), говоря об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине, которое вступает в силу 10 декабря.
Бондаренко рассказал, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов совместно с Министерством экономики разработали и подали на правительство проект постановления на реализацию закона об ограничении оборота пластиковых пакетов.
"Правительство отправило на доработку с небольшим сроком. Надеюсь, что на этой неделе будет уже окончательно принято решение об установлении цен на те пакеты, которые будут в обращении", - сказал председатель экологического комитета.
Читайте такжеВместо сжигания просто выбрасывали: в трех областях нашли свалки медицинских отходовОн напомнил, что закон вступает в действие в три этапа. Первый этап - с 10 декабря вводится обязательная реализация пакетов за средства, а бесплатное распространение запрещается.
"И постепенно наши граждане будут привыкать к тому, что лучше приходить в магазин со своей эко-сумкой или с какой-то постоянной тарой и складывать туда товары, чем каждый раз покупать пакеты и тратить дополнительные средства", - подчеркнул Бондаренко.
По его словам, цены на пакеты должно определить правительство.
"Думаю, что они будут не чрезмерные - от 2 до 3 гривен за один пакет", - отметил он.
Председатель экологического комитета сообщил, что второй этап начинается с марта 2022 года - запрет распространения пакетов до 50 микрометров.
"И третья стадия - с 1 января 2023 года – запрет использования всех пакетов до 50 микрометров, даже тех, которые сейчас будут использоваться как первичная тара, то есть речь идет о таре для рыбы, мяса, для сыпучих круп", - сказал он.
Читайте такжеВерховная Рада приняла закон о Службе военного капелланстваБондаренко отмечает, что отсрочки введения в действие закона не будет - "даже не ждите".
Он напомнил, что законом предусмотрены штрафы за бесплатное распространение пластиковых пакетов - от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение - от 3400 до 8500 грн.
При этом добавил, что штрафы будут платить предприниматели, а самый высокий штраф – от 17 тысяч до 34 тысяч - за продажу пакетов. Госпродпотребслужба будет проверять соблюдение выполнения закона, и "они будут составлять протоколы и отправлять их в суд".
Также Бондаренко сообщил, что сейчас в комитете рассматривается проект закона об ограничении оборота одноразового пластика, в частности одноразовой пластиковой тары, то есть это вилки, тарелки, ножи, стаканчики, а также ушные палочки. Он отметил, что все это не разлагается, не перерабатывается и "будет разлагаться тысячу лет".
Запрет в Украине пластиковых пакетов:
1 июня 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.
Запрет распространения пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства вводится с 1 января 2022 года.
За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривен, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень.
7 июня 2021 года Зеленский подписал закон о запрете в Украине пластиковых пакетов.