Тонкие пакеты останутся на прилавках, но больше не будут бесплатными.

Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил детали ограничения оборота пластиковых пакетов в Украине, которое вступает в силу 10 декабря.

Об этом он рассказал в программе "Твой день" на телеканале "1+1".

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Он отметил, что вступление в силу положений закона с 10 декабря не будет означать, что пакетов не будет. Они останутся на прилавках, но больше не будут бесплатными.

"Они не исчезнут, просто теперь они не должны распространяться бесплатно. Сначала нужно установить цену, чтобы люди поняли, нужно ли им это покупать", - сказал Стрелец.

При этом он отметил, что цена тонкого пакета всегда закладывалась в стоимость товара, который мы покупаем, например овощи или фрукты.

"В цену товара закладывалась стоимость даже не одного пакета, а значительно больше. Но я думаю, что на общей стоимости товара это (платные пластиковые пакеты – УНИАН) не скажется", - пояснил Стрелец.

Глава министерства сообщил, что стоимость пакетов будут определять торговые сети, кроме того, многие из них предложат покупателям альтернативу – эко-сумки.

По его информации, опыт европейских стран показал, что с введением ограничений стоимость пакетов растет в 3-4 раза, а их использование уменьшается на 65-90%.

Стрелец сообщил, что средний срок использования одноразового сверхтонкого пакета - 20 минут, после чего он выбрасывается на свалку, где разлагается более 50 лет.

Запрет в Украине пластиковых пакетов:

1 июня 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Запрет распространения пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства вводится с 1 января 2022 года.

За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривен, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень.

7 июня 2021 года Зеленский подписал закон о запрете в Украине пластиковых пакетов.

Автор: Анна Бредихина