Ему еще не выбрали имя.

В индонезийском природном парке Buluh Cina родился детеныш суматранского слона. В 2011 году Международный союз охраны природы признал, что они находятся на грани исчезновения.

Как сообщается на странице Центра природных ресурсов Риау в Instagram, слоненок весом около 104 килограммов родился еще 4 ноября. Родителями малыша являются 24-летняя Нгатини и 25-летний самец Робин. Мать и детеныш находятся в хорошем состоянии и охотно едят:

"Рождение этого слоненка еще больше обогащает биоразнообразие парка дикой природы Buluh Cina и является свидетельством успеха усилий по сохранению суматранских слонов в провинции Риау".

Суматранские слоны

Как известно, взрослые животные весят от двух до четырех тысяч килограммов. В неволе самки могут доживать до 75 лет, самцы - до 60. Интересно, что детеныши суматранских слонов становятся на ноги уже через 10-30 минут после рождения.

Согласно данным из открытых источников, эти животные оказались под угрозой исчезновения из-за уничтожения лесов (с 1980 по 2005 год потеряно 69% потенциальных мест их обитания), а также из-за браконьеров, которые охотятся за слоновой костью.

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