Четверо малышей копибар родились месяц назад / скриншот с видео
В харьковском экопарке показали, как живут крошечные капибары, которые родились там около месяца назад.
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Как говорится в сюжете ТСН, сразу четверо малышей родились в семье местных копибар Бубочки и Ватсона. Несмотря на свой возраст, детишки уже невероятно любознательны и игривы. Они активно идут в руки и очень любят, когда их чешут.
Имен у детенышей-грызунов пока нет, ведь их пол можно будет определить разве что через год, когда у носиков начнут появляться полоски.
В харьковском экопарке показали, как живут крошечные капибары
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