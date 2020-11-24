Четверо малышей копибар в экопарке Харькова родились месяц назад.

В харьковском экопарке показали, как живут крошечные капибары, которые родились там около месяца назад.

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Как говорится в сюжете ТСН, сразу четверо малышей родились в семье местных копибар Бубочки и Ватсона. Несмотря на свой возраст, детишки уже невероятно любознательны и игривы. Они активно идут в руки и очень любят, когда их чешут.

Имен у детенышей-грызунов пока нет, ведь их пол можно будет определить разве что через год, когда у носиков начнут появляться полоски.

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Автор: Марина Григоренко