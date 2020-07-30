Экологические активисты молчат о катастрофическом обмелении и загрязнении Днепра - эксперт

Председатель ассоциации рыболовов Украины предупреждает, что особую опасность представляют дноуглубительные работы на реке Припять.

Резкое обмеление и загрязнение Днепра приобрело катастрофические масштабы.

Об этом говорится в сюжете "5 канала". Ситуация может угрожать жизни миллионов людей. По официальным данным, две трети населения Украины принимает и использует воду крупнейшей реки страны для собственных нужд. Однако из-за бесхозяйственного отношения в водоеме размножилась растительность и появились виды, как-то медузы, которых никогда здесь не было.

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Председатель ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков заявляет: "На протяжении последних 20 лет Днепр обмелел более чем на 2 метра. Поэтому вода очень хорошо прогревается солнцем, и в его заливах можно встретить уже большое количество медуз".

Особую опасность, предупреждает эксперт, составляют дноуглубительные работы на реке Припять. Ведь поднятый радиационный ил обязательно попадет в водопровод Киева и может отравить столицу и весь центральный регион Украины.

Однако большинство экологических активистов обходят эту тему, говорится в сюжете. И даже вредят реальному восприятию информации.

Так, отмечается в сюжете, показательные проплаченные митинги с плакатами, которые обычно очень часто проводятся во время выборов, лишь отвлекают внимание от настоящих угроз жизни и здоровью миллионов наших соотечественников.

Александр Чистяков убежден, решить эти и много других экологических проблем страны сможет только продуманная государственная стратегия, рассчитанная на годы. И сознательные усилия всех украинцев.

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