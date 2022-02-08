Оба малыша остались без материнского ухода, вместе они прекрасно уживаются.

Невероятная дружба двух сирот случилась в заповеднике Южной Африки. Там подружились детеныши зебры и носорога. Оба малыша остались без материнского ухода.

Об этом сообщает ТСН.

Дейзи - детеныш носорога, ее спасли почти сразу после рождения. Малышка не умела ходить. Дейзи было очень тяжело без тесного телесного контакта с мамой. Ей на помощь пришла воспитанница зооцентра - зебра Моджаджи. Она тоже осталась сиротой и взялась помогать новой подруге. Они вместе питаются по десять раз в день. Их кормят молочной смесью. Вдвоем они играют и спят.

К сожалению, их дружба не вечна. Когда маленький носорог подрастет, жить вместе с зеброй уже не получится. Дейзи будет намного больше Моджаджи, поэтому играть им будет опасно. Носорожку, когда она станет больше, переведут к другим носорогам, а зебру тогда отпустят на волю.

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