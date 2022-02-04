В Новой Зеландии попугай украл камеру GoPro у туристов и снял свое путешествие по парку Фьордленд.
Об этом пишет The Guardian.
Попугай вида кеа украл камеру у семьи Верхулов, остановившихся в хижине у тропы Кеплера. Они поставили GoPro, чтобы снять птиц, но одна из них выхватила камеру и улетела.
Камера запечатлела полет птицы, а также приземление и "атаку" на GoPro, во время которой попугай сдирал с нее куски пластика.
Читайте такжеКонспирологи против бабочек: в США из-за скандала с Трампом закрыли заповедник (видео)Владельцы камеры пошли за птицей и нашли ее сидящей на земле рядом с камерой.
Как отмечает издание, попугаи кеа известны своим любопытным и озорным характером, а также кражей кошельков, украшений и других ценностей у туристов.
Ранее сообщалось, что в Таиланде попугай украл и проглотил 21 бриллиант из ожерелья хозяйки.