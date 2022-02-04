Камеру удалось вернуть.

В Новой Зеландии попугай украл камеру GoPro у туристов и снял свое путешествие по парку Фьордленд.

Об этом пишет The Guardian.

Попугай вида кеа украл камеру у семьи Верхулов, остановившихся в хижине у тропы Кеплера. Они поставили GoPro, чтобы снять птиц, но одна из них выхватила камеру и улетела.

Камера запечатлела полет птицы, а также приземление и "атаку" на GoPro, во время которой попугай сдирал с нее куски пластика.

Читайте такжеКонспирологи против бабочек: в США из-за скандала с Трампом закрыли заповедник (видео)Владельцы камеры пошли за птицей и нашли ее сидящей на земле рядом с камерой.

Как отмечает издание, попугаи кеа известны своим любопытным и озорным характером, а также кражей кошельков, украшений и других ценностей у туристов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде попугай украл и проглотил 21 бриллиант из ожерелья хозяйки.

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