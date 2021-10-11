Значительная часть одноразовой продукции может исчезнуть с прилавков магазинов, считают в министерстве.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, что предложенный законопроект о запрете использования пластиковой посуды предусматривает штрафы за его нарушение - от 17 тысяч до 170 тысяч гривень за повторное нарушение.

Об этом УНИАН сообщили в ведомстве.

Отмечается, что соответствующий законопроект под номером 6077 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 21 сентября.

"Запрет одноразовой пластиковой продукции - это европейская практика, введение которой будет способствовать предотвращению образования отходов и уменьшит засорение окружающей среды", - сказал глава ведомства Роман Абрамовский.

По словам министра, под запрет должны попасть изделия, которые не являются жизненно необходимыми для людей и уже представлены на украинском рынке более экологичными альтернативами. А также то, что в наших реалиях трудно собрать и фактически невозможно переработать.

По его словам, в документе прописаны запрет на производство, ввоз на территорию Украины и введение в оборот таких одноразовых изделий, как соломинки, пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки, шпажки, тарелки, стаканы, гигиенические ватные палочки и тому подобное. Также запрет касается продукции из вспененного пенополистирола. При нагревании этот материал выделяет ядовитые канцерогенные вещества, влияющие на здоровье человека.

Будут запрещены и изделия из оксобиоразлагаемого пластика, который вообще является очень опасным. Он содержит примеси, ускоряющие распад на микропластик, а следовательно последний еще быстрее попадает в окружающую среду, а соответственно в организмы животных и людей.

Для нарушителей планируют установить ответственность. За предоставление запрещенной продукции на рынке – штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года придется заплатить от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн.

"Я вполне понимаю, что такая инициатива может повлиять на бизнес, но для большинства это будет не так уж и сложно. При этом, законопроектом предусмотрено время для перехода на новые технологии. Мы должны стимулировать бизнес становиться более социально ответственным, а отечественная продукция должна быть конкурентной на международных рынках", - сказал министр.

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Запрет пластика в Украине

Как сообщал УНИАН, народные депутаты зарегистрировали законопроект "Об ограничении производства и оборота пластиковой продукции одноразового использования на территории Украины" № 6077.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, за последние 50 лет мировое производство пластика выросло в 20 раз и, по прогнозам, к 2035 году его объем вырастет еще вдвое, а к 2050 году - в четыре раза, такая же тенденция наблюдается в Украине.

Автор: Анна Бредихина