В Украине могут запретить одноразовую пластиковую посуду, ватные палочки и соломинки. Народные депутаты зарегистрировали законопроект о запрете производства и ввоза в страну таких изделий.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Так, нардепы предлагают рассмотреть законопроект "Об ограничении производства и оборота пластиковой продукции одноразового использования на территории Украины" № 6077.
Под запрет могут попасть:
- гигиенические ватные палочки (кроме тех, которые необходимы для использования в медицинских целях);
- емкости, изготовленные из пенополистирола;
- мешалки для напитков и соломинки;
- палочки, которые прикрепляются к воздушным шарам;
- пластиковые емкости в форме блистерной упаковки или лотков для еды "на вынос";
- пластиковые вилки, ножи, ложки, палочки;
Согласно пояснительной записке к законопроекту, за последние 50 лет мировое производство пластика выросло в 20 раз и, по прогнозам, к 2035 году его объем вырастет еще вдвое, а к 2050 году - в четыре раза. Такая же тенденция наблюдается в Украине.
В то же время, 68% загрязнения Черного моря составляет пластик, который представляет основную экологическую угрозу морской фауне.
Читайте такжеВ Киеве планируют создать реестр водоемов, чтобы защитить их от застройкиЗаконопроектом предусматривается: ограничение производства, ввоз на таможенную территорию Украины, введение в оборот и распространения на территории Украины отдельных видов пластиковой продукции одноразового использования и оксоразлагаемой пластиковой продукции.
Также в проекте предусмотрено установление требований по маркировке отдельных видов такой продукции и определение видов товаров, для которых такая маркировка обязательна.
Кроме этого, во время Конгресса местных и региональных властей заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что производители продукции должны обеспечивать полную утилизацию упаковки, которую выпускают на рынок вместе с товаром.
Она отметила, что сейчас крайне необходимо принять закон "Об управлении отходами", который обеспечивает принятие ряда отраслевых и специальных законов обращения с отходами.
Читайте такжеНа Львовщине после окропления посевов на полях люди жалуются на плохое самочувствие (видео)По словам Свириденко, законом устанавливается расширенная ответственность производителя: когда производитель продукции будет обеспечивать полную утилизацию упаковки, которую выпускает на рынок вместе с товаром.
Как сообщал УНИАН, глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов считает, что альтернативой пластику должны стать гранулы из кукурузного крахмала. Это позволит товарам, которые произведены из этого материала, разлагаться во время компостирования.
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