Загадочно исчез Рябко: в одичавшем стаде коров возле Чернобыля произошли неожиданные изменения

В настоящее время стадо насчитывает 12 животных, среди которых – новые быки, способные сместить лидера Рябка.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике вновь зафиксировали стадо одичавших коров, но его лидера – быка Рябка – среди них почему-то нет. Об этом рассказали специалисты заповедника, которые во время экспедиционного выезда на территорию встретили стадо одичавшего крупного рогатого скота.

Как отметили специалисты, по результатам наблюдений, в настоящее время стадо насчитывает 12 животных. Однако на этот раз лидера Рябка среди животных не было. Зато в группу вернулись два быка, которые ранее держались отдельно.

"Изменилась ли иерархия в стаде? Могли ли именно эти два быка вытеснить Рябка? Однозначного ответа пока нет. Однако такое изменение состава группы может свидетельствовать о динамичности социальных взаимоотношений между взрослыми самцами", – объясняют специалисты.

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По их словам, в стадах крупного рогатого скота взаимоотношения между быками могут быть связаны с конкуренцией за доступ к коровам, кормовым ресурсам и статусу в группе. Иерархия при этом не является неизменной – она может меняться в зависимости от возраста, физического состояния, численности группы и взаимодействия между отдельными особями.

В заповеднике рассказывают, что в случае опасности групповая жизнь может давать животным ряд преимуществ: более быстрое выявление угрозы, синхронную реакцию на опасность и дополнительную защиту молодняка. Опытные взрослые особи играют важную роль в выборе мест для отдыха, перемещении по территории и реагировании на хищников.

"Теперь у специалистов появился новый вопрос для дальнейших наблюдений, в частности о том, куда делся Рябко и кто теперь занимает место лидера", – добавили в учреждении.

Одичавшие коровы в Чернобыльском заповеднике

Одичавшие коровы, обитающие в зоне отчуждения, стали "звездами" Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Эти животные научились выживать в дикой природе, а их лидер – бык Рябко – даже вступал в драку с хищниками. В августе в заповеднике зафиксировали это стадо, которое куда-то направлялось ночью. По словам специалистов, несмотря на то, что одичавшие коровы уже много лет живут самостоятельно, в фотоловушки они попадают нечасто.

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