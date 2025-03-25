Арку строили так, чтобы она оставалась сухой внутри, но пожар на ней тушили водой, и теперь конструкция может заржаветь.

Защитная арка над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС не была рассчитана на боевые действия. После того, как россияне попали в нее "Шахедом", конструкция больше не может полноценно выполнять возложенную на нее задачу. Об этом в комментарии The New York Times рассказал американский инженер Эрик Шмиман, который 15 лет работал над этим инженерным проектом в должности старшего технического советника.

Арка была надвинута на здание 4-го энергоблока в 2016 году, став самой большой подвижной конструкцией в мире. Почти полсотни стран и международных организаций потратили около 1,7 миллиарда долларов на ее строительство. 14 февраля российский беспилотник стоимостью около 20 000 долларов пробил отверстие в стальной оболочке этого сооружения и вызвал пожар.

"Мы провели много анализов безопасности, учитывая много плохих вещей, которые могут произойти. Мы рассматривали землетрясения, торнадо, сильные ветры, 100-летние снегопады, всевозможные вещи. Мы не рассматривали военные действия", - рассказал Шмиман.

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Хотя начальный пожар удалось быстро потушить, начала тлеть водонепроницаемая мембрана внутри изоляции арки, что продолжалось почти три недели. Пожарным в альпинистском снаряжении пришлось пробивать отверстия во внешнем слое щита, ища огонь, и разбрызгивать воду внутри конструкции, которую изначально проектировали так, чтобы она всегда оставалась сухой.

В целом примерно половина северной части щита была повреждена, говорят украинские чиновники. Уровень радиации за пределами АЭС все еще в норме, но непонятно, как теперь ремонтировать поврежденную арку.

Эксперты говорят, что ремонт может длиться годами, поставив крест на первоначальных планах постепенного демонтажа разрушенного реактора. Существует риск, что стальная оболочка арки начнет ржаветь.

"Полная реставрация объекта практически невозможна. Чтобы приблизить его как можно ближе к первоначальному состоянию - ну, на это, вероятно, понадобятся сотни миллионов долларов", - сказал начальник отдела эксплуатации сооружения Артем Серый.

Эрик Шмиман отметил, что сейчас первоочередной задачей является не восстановление арки, а защита ее от коррозии.

Удар дрона по ЧАЭС

Как писал УНИАН, в ночь на 14 февраля российский "Шахед" ударил по защитной арке, возведенной над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. После этого начался пожар малой интенсивности, который удалось полностью потушить лишь 7 марта.

Эксперт по радиационной безопасности Александр Купный рассказал, что эта атака фактически сорвала планы по дальнейшему обеспечению безопасности четвертого энергоблока. Одна из первоначальных задач арки - сделать возможным постепенный демонтаж руин энергоблока под ней. Однако теперь это стало фактически невозможным из-за разрушения критически важного оборудования, которое находилось именно там, куда попал дрон.

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