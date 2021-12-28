По словам миллиардера, миру сейчас нужна новая, чистая промышленная революция.

Чтобы избежать климатической катастрофы, весь мир должен изменить способ ведения бизнеса.

Об этом основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал в материале для журнала Wired.

По его словам, миру сейчас нужна новая, чистая промышленная революция, чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

"Нам нужны новые способы выращивания пищи, изготовления вещей, передвижения, производства электроэнергии, отопления и охлаждения наших зданий, и все это без выбросов парниковых газов", - пишет Гейтс.

По его мнению, в 2022 году произойдут три события, которые ускорят существенный переход к чистой экономике.

Одно из них заключается в том, что проблема изменения климата будет оставаться главным приоритетом. "После рецессии 2008 года опросы показали, что изменение климата значительно снизилось в списке приоритетов избирателей во всем мире. Однако при нынешнем кризисе изменение климата не отходит на второй план", - пишет Гейтс.

Также, по его мнению, лидеры стран и представители бизнеса подготовят конкретные планы по ликвидации выбросов.

Гейтс отмечает, что в 2022 году и в дальнейшем компаниям будут предоставляться кредиты не только за инвестиции в устойчивое развитие, но и за правильные виды инвестиций, особенно в чистые технологии, которые уменьшают будущие выбросы.

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Инвесторы также будут все чаще вкладывать деньги в компании, делающие смелые шаги для финансирования технологий, которые нужны, чтобы достичь нулевых выбросов.

Кроме этого, Гейтс прогнозирует увеличение сотрудничества между правительствами и частным бизнесом. Они смогут создать новые рабочие модели для построения рынков для новых продуктов и ускорения перехода к чистой экономике.

Как сообщал УНИАН, концентрация парниковых газов в атмосфере Земли в 2020 году установила новый рекорд, а годовые темпы роста превысили средний показатель за 2011-2020 годы. Эта тенденция сохранилась и в 2021 году.

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