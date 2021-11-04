В начале года Билл Гейтс призвал богатые страны полностью перейти на искусственную говядину.

Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что "Фонд Билла и Мелинды Гейтс" пожертвует $315 млн, чтобы помочь мелким фермерам выращивать урожаи в условиях изменения климата и создать соответствующий семенной фонд.

Об этом Гейтс сообщил в интервью "Голосу Америки" в Глазго, где проходит Климатическая конференция ООН.

Гейтс отметил: "Очевидно, что есть продукты, которые создают меньшее количество выбросов...В богатых странах, как вы знаете, начинают маркировать продукты питания относительно того, какие выбросы связаны с их производством. Мы также видим больше электрических авто. Знаете, мы имеем возможность обогревать наши дома с помощью так называемых электрических насосов в противовес использованию углеводородов, например природного газа, для отопления дома".

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В начале года Билл Гейтс призвал богатые страны полностью перейти на искусственную говядину. Причиной необходимости перехода Гейтс назвал проблему выбросов метана рогатым скотом. "Боюсь, что понадобится синтетика по крайней мере насчет говядины", - сказал Гейтс.

Гейтс подчеркнул, что предложенные им изменения ориентированы именно на богатые страны. "Я не думаю, что 80 беднейших стран будут есть синтетическое мясо. Я думаю, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину. К разнице во вкусе можно привыкнуть и твердят, что со временем вкус даже станет лучше. Наценка на экологичность достаточно умеренная, чтобы позволить изменить поведение людей, или использовать регуляторные правила для того, чтобы полностью изменить потребность", - отметил Гейтс.

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Автор: Ирина Погорелая