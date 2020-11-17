По словам Безоса, выделение $791 млн — только начало в пожертвованиях для активистов, ученых и некоммерческих организаций.

Богатейший человек планеты основатель Amazon Джефф Безос передал $791 млн на пожертвования 16 организациям, которые занимаются сохранением окружающей среды.

Читайте такжеИлон Маск пожертвовал миллион долларов на деревьяОни получат деньги из «Фонда Земли Безоса». Миллиардер написал в Instagram, что эти организации «работают над инновационными, амбициозными и динамичными решениями».

Деньги направят Всемирному фонду дикой природы (WWF), ClimateWorks Foundation, Институту мировых ресурсов и другим организациям. Они получат от $5 млн до $100 млн. По словам Безоса, выделение $791 млн — только начало в пожертвованиях для активистов, ученых и некоммерческих организаций, передает kommersant.

Новости по теме

В январе миллиардер Джордж Сорос выделил $1 млрд на борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата. По его мнению, эти две проблемы ставят под угрозу выживание цивилизаций.

Билл Гейтс после начала пандемии выделил $650 млн на борьбу с COVID-19 и стал крупнейшим жертвователем в мире на эти цели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН