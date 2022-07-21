Британцы задумались над тем, чтобы заменить розы и маки, характерные для традиционных британских садов, на более устойчивые к жаре растения.

Традиционные британские сады оказались под угрозой существования из-за аномальной жары, которая все чаще накрывает Европу и саму Великобританию в летний период.

Об этом заявило Королевское садоводческое общество, сообщает The Guardian.

Ученые-садоводы, которые взялись исследовать последствия жары, терроризирующей страну на этой неделе, допустили, что в будущем такие нежные цветы, как розы и маки, характерные для традиционных британских садов, придется заменить на более устойчивые к жаре растения, такие как шалфей и георгины.

Отмечается, что жители Великобритании стали замечать, что привычные им горшечные растения и ценные садовые цветы увядают во время рекордной жары, которая на этой неделе достигла 40,3 градусов по Цельсию. И из-за климатического кризиса такие температуры, вероятно, будут случаться чаще.

Это означает, что людям придется начать думать о том, что и когда сажать в их садах, и, вполне возможно, таким образом традиционный британский сад больше не будет существовать, отмечают садоводы.

В связи с этим Королевское садоводческое общество призвало любителей растений сообщать им, какие растения пострадали больше всего от жары, подкрепив информацию фото, чтобы помочь им порекомендовать растения для выращивания в будущем.

В то же время садоводы отмечают, что на традиционные сады влияет не только жара, но и участившиеся перепады температуры, включая так называемую "ложную осень", сопровождающуюся проливными дождями и более низкими температурами, прежде чем снова станет теплее, что "сбивает растения с толку". Это означает, что садоводы должны будут выбирать растения, которые могут выдерживать как засуху, так и более холодные и влажные условия.

Как сообщал УНИАН, рекордная волна жары в Европе в середине июля 2022 года, которая уже направляется в Украину, повлекла масштабные лесные пожары и более тысячи человеческих жертв во многих странах.