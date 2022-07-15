Красное предупреждение означает потенциальную угрозу для жизни не только людям с ослабленным здоровьем, но и всем остальным.

Британские метеорологи предупредили население о наступлении на следующей неделе экстремальной жары на большой территории страны.

Впервые красный уровень опасности объявляется здесь из-за высокой температуры, отмечает Би-би-си. По данным синоптиков, в некоторых районах температура воздуха может подняться до 40°C.

Красное предупреждение означает потенциальную угрозу для жизни, которая не ограничивается людьми с ослабленным здоровьем, входящими в обычные группы риска.

Служба эпидемнадзора Великобритании также повысила уровень опасности до самого высокого четвертого, он также означает, что под угрозой не только люди из групп риска, но и вполне здоровые.

Красный уровень объявлен на территории, включающей Лондон и некоторые районы центральной Англии, метеорологи предупредили о масштабных последствиях для жизни людей. Предупреждение метеорологов Великобритании действует в понедельник и вторник и распространяется на обширной территории от Лондона через центральную часть страны и до Манчестера и Йорка.

Согласно классификации, красный уровень означает:

• Риск для всех групп населения с угрозой вреда для здоровья и жизни

• Необходимость существенных изменений в работе и распорядке дня населения

• Высокий риск выхода из строя чувствительного к теплу оборудования, что может привести к локальному отключению электроэнергии и важных объектов инфраструктуры

• Повышенный риск инцидентов, связанных с безопасностью на воде, поскольку больше людей устремятся на пляжи и будут купаться в реках и озерах

• Проблемы на дорогах вплоть до их перекрытия, а также задержки и отмены железнодорожных и авиаперевозок.

На территории большей части Великобритании, не вошедших в зону красного предупреждения, по-прежнему действует желтый уровень опасности.

На территории Шотландии и Северной Ирландии в начале недели ожидают повышение температуры до 30°C.

Система предупреждения опасности, связанной с жарой, была разработана в Британии в 2021 году, и нынешнее объявление - первый случай приведения этой системы в действие.

По словам представителя британской метеорологической службы Грэма Маджа, это потенциально очень серьезная ситуация c 50-процентной вероятностью повышения температуры в некоторых районах страны до 40°C.

Последний погодный рекорд жары в Британии зафиксировали в Кембридже в 2019 году, тогда столбик термометра поднялся до 38,7°C.

"40 градусов - это невероятно жарко, это температура, с которой вы можете справиться, находясь в отпуске, но в повседневной жизни она может серьезно повлиять на здоровье, работу транспорта и энергосистемы", - сказал метеоролог Мэтт Тэйлор.

По прогнозу Тэйлора, ночные температуры в некоторых частях страны будут выше 25°C, однако скорее всего жара начнет спадать уже в среду.

Жителей Британии предупреждают о необходимости пить воду, следить за состоянием близких с ослабленным здоровьем, закрывать шторы и не выходить на солнце в середине дня.

Причиной необычной жары метеорологи называют возникновение области повышенного давления над Великобританией и горячий воздух, идущий из южной Европы. Жара уже вызвала лесные пожары в Португалии, Испании и Франции.

Мэтт Тэйлор обращает внимание, что семь из десяти самых жарких дней в истории Великобритании зарегистрированы после 2003 года.

"Мы побили предыдущий температурный рекорд всего три года назад, но температурные рекорды существуют не для того, чтобы их бить так регулярно, и поэтому есть опасения, что на нагревающейся планете подобные вещи будут происходить чаще", - сетует метеоролог.

Во время летней жары 2020 года в Британии умерли 2500 человек. Красный Крест предупреждает, что в ближайшие 30 лет количество смертей из-за жары в стране может утроиться.

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