Великобритания 19 июля пережила самую жаркую ночь за всю историю наблюдений.

Рекордная волна жары, которая уже направляется в Украину, повлекла масштабные лесные пожары в Европе и более тысячи человеческих жертв.

Об этом пишет "Радио Свобода".

В частности, волна жары уже вызвала сотни смертей в Испании и Португалии. По данным международных медиа, число жертв превысило тысячу – многие люди гибнут из-за масштабных лесных пожаров, бушующих в этих странах, которые изо всех сил пытаются обуздать пожарные.

В то же время миллионы британцев, привыкших к более мягкой погоде и дождю, проснулись 19 июля после самой жаркой ночи в истории страны, а днем темепартура уже приблизилась к 40 градусам по Цельсию.

Отмечается, что на этой неделе в Британии ожидается настолько мощная жара, что операторы поездов предупредили о возможности деформации рельсов, а некоторые школы установили бассейны, чтобы помочь детям охладиться.

Между тем, во Франции были побиты тепловые рекорды, а жаркий ветер осложнил тушение пожаров на юго-западе страны. Власти были вынуждены эвакуировать целые населенные пункты, которые могли оказаться на пути огня и дыма.

Некоторые районы, включая обычно более прохладную северную Италию, также подвергаются длительной засухе.

В регионе Балкан ожидается худшая жара позже на этой неделе, но уже наблюдались спорадические лесные пожары.

Климатологи говорят, что тепловые волны более интенсивны, часты и продолжительны из-за изменения климата.

При этом Европейский союз уже начал переговоры с производителями о покупке дополнительных пожарных самолетов для борьбы с возросшим риском сильных лесных пожаров.

Как сообщал УНИАН, еще в начале июля 2022 года Италия объявила чрезвычайное положение в регионах вокруг реки По, на которую приходится около трети сельскохозяйственного производства страны и которая подверглась сильнейшей засухи за 70 лет.