Большая часть Украины завтра будет принадлежать сухому воздуху.

Последние дни запад Европы охватила рекордная жара.

"Этот жаркий воздух завтра, в среду, чуть повеет на нас. Не такой уж жгучий, но до +30 градусов вероятно 20-го июля в западных областях Украины (кроме Волыни и Ривненщины, где воздух ожидается немного свежее) и на юго-западе", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра в северных областях будет комфортно, +20...+26 градусов, а в восточных, центральных областях и на юге Украины предполагается +25...+29 градусов.

"Большая часть Украины будет принадлежать завтра сухому воздуху, будет много солнца", - говорит синоптик. Однако, по ее данным, на Черниговщине, Сумщине, а вечером в среду еще и на Харьковщине и Полтавщине ожидаются грозовые дожди.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже завтра в некоторых областях Украины ожидается сильная жара местами температура будет подниматься до +34 °С.

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