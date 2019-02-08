Украинский бизнесмен строит пять солнечных электростанций мощностью 100 МВт

Основатель UFuture Василий Хмельницкий отмечает, что динамика строительства таких проектов в целом будет зависеть от «зеленого» тарифа, поскольку ожидается, что с 2020 года он будет уменьшен.

Компания UDP Renewables, входящая в инвестиционную группу UFuture, реализовывает проекты по строительству пяти солнечных электростанций (СЭС) в разных областях Украины. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал основатель UFuture Василий Хмельницкий.

В то же время бизнесмен отметил, что динамика строительства таких проектов в целом будет зависеть от «зеленого» тарифа, поскольку ожидается, что с 2020 года он будет уменьшен.

«Пока наши планы не меняются — мы хотим построить 200 МВт. На сегодня строим 100 МВт. То есть идем по плану — строим пять проектов в Одесской, Запорожской, Херсонской и других областях», — сообщил Василий Хмельницкий.

В настоящее время UDP Renewables уже запустила две СЭС — «Дымерскую СЭС-1» мощностью 6 МВт и «Фри-Энерджи-Геническ» на 18,3 МВт. Как сообщил бизнесмен, проекты были реализованы в партнерстве с украинскими, словацкими и испанскими инвесторами.

«Зеленый тариф» — это госпрограмма по стимулированию развития возобновляемой электроэнергии в Украине, которая начала действовать в 2009 году. В рамках этой программы государство закупает электроэнергию, производимую частной установкой альтернативной энергетики по завышенному, льготному тарифу. Ожидается, что с 2020 года «зеленый» тариф для СЭС будет снижен на 25%, а с 2030 года его применение будет полностью прекращено.

UFuture с головным офисом в Брюсселе объединяет бизнес-проекты и социальные инициативы предпринимателя Василия Хмельницкого. В ее состав входят девелоперская компания UDP, международный аэропорт «Киев», индустриальный парк «Белая Церковь», один из ведущих игроков рынка зеленой энергетики UDP Renewables, фармацевтическая компания «Биофарма», а также инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.