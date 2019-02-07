Норвегия готова вложить в украинскую альтернативную энергетику 1,5 миллиарда долларов

Скандинавов привлекли выгодные отечественные тарифы и не испугали ни выборы, ни коррупция.

Норвежцы готовы вложить в украинскую альтернативную энергетику беспрецедентные $ 1,5 млрд. На норвежско-украинском форуме, проходившем под патронатом премьеров обеих стран, представители Осло подписали с Киевом инвестсоглашений сразу на $ 1,5 млрд.

Об этом пишет Новое время.

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Огромная сумма для двусторонних отношений — весь товарооборот двух стран за прошлый год составил $ 255 млн. Да и в целом для Украины $ 1,5 млрд внешних инвестиций — это солидно: за первое полугодие 2018-го в страну поступило $ 1,3 млрд иностранных денег, в основном — в финансовый сектор.

Деньги же норвежских инвесторов пойдут преимущественно в украинские проекты альтернативной энергетики. Что неудивительно, ведь в Украине действует самый высокий зеленый энерготариф в Европе: он примерно втрое выше среднеевропейского.

Так, тариф для солнечной энергетики в Украине составляет 15 евроцентов за киловатт-час, тогда как, к примеру, в Германии — лишь пять евроцентов. Украинский тариф для ветровой генерации — 10,2 евроцента за киловатт-час. В Европе же его размер в среднем составляет 4,2 евроцента.

Потому-то норвежская компания NBT вложит более $ 1 млрд в строительство ветряных электростанций в Херсонской и Запорожской областях. А еще одна фирма с севера, Scatec Solar, специализирующаяся на солнечных технологиях, планирует возвести солнечную электростанцию стоимостью более $ 200 млн в Николаевской области.

Терье Пилског, главный операционный директор Scatec Solar, объяснил, что инвестировать в Украину их побудили несколько причин: желание страны нарастить долю зеленой энергетики до 25% всего рынка электроэнергии (то есть рынок будет расти) и система аукционов, через которую будут распределяться тарифы.

Еще один важный фактор — наличие в Украине недорогих энергетических кредитов от Европейского банка реконструкции и развития, голландского банка развития FMO, государственного Укргазбанка, а также других финансовых учреждений.

Норвежцы привыкли развивать бизнес на дешевых заемных средствах, говорит Эйнар Берстад, управляющий партнер консалтинговой компании Eberstad Consultancy.

“Для Украины схема выглядит примерно так: вы вкладываете 20% своих денег, а на 80% набираете дешевых кредитов”, — комментирует эксперт.

Ранее норвежские компании подобным образом работали на китайском и российском энергетических рынках, а сейчас обратили внимание на Украину. В

Норвежские бизнесмены внимательно слушали оптимистичных украинских чиновников, но беспокоились о рисках ведения бизнеса в Украине. Почти все компании с севера Балтики, которые заходят на отечественный рынок, в первую очередь ищут локальных партнеров, хорошо знающих местные реалии, объясняет Анатолий Кирилюк, проектный менеджер Норвежско-украинской торговой палаты. Скандинавы, по его словам, с опасением ожидают результатов президентских выборов, а введение военного положения в декабре осталось для них совершенно непонятным решением, никак не способствующим ведению бизнеса.

На форуме обсуждали и тему коррупции. Оказалось, что норвежские инвесторы много слышали об этом явлении, и оно их не пугает.

“Я работал в Венесуэле — там уровень коррупции намного выше”, — сказал по этому поводу Сьюр Братланд, управляющий директор консалтинга Norwegian Energy Partners.

В мире высоких технологий не только энергетикой живы денежные отношения между двумя странами. Норвежцам интересен также украинский технологический сектор. Арне Мьес, гендиректор крупной норвежской IT-компании Itera, рассказал, что у фирмы есть офис в Киеве с семью десятками сотрудников.

“Эти 70 человек за год могут выполнить такой же объем работы, какой выполняет сотня норвежцев”, — уточнил он.

По мнению Мьеса, украинские айтишники неплохо справляются с разработкой софта для финансовой индустрии. Так, клиенты исландского банка Islandsbanki активно пользуются мобильным приложением, разработанным в Украине.

Понравились продукты разработчиков с берегов Днепра и крупной шведской страховой компании If. В итоге она заказала себе мобильное приложение у Itera, передавшей проект в киевский офис. В будущем Itera хочет развивать специализацию в искусственном интеллекте (ИИ), рассчитывая прежде всего на украинских специалистов. ИИ не обходим для построения систем интернета вещей — умного дома, всевозможных фитнес-трекеров и медицинских браслетов.

Кроме того, норвежцам интересны системы CRM, разработанные украинцами, — программное обеспечение для продаж.

“Я как раз ищу украинскую компанию, которая может быстро и качественно создать CRM”, — признался Асланбек Шамсутдин, представитель норвежского офиса международной консалтинговой компании KPMG.

Впрочем, не все на форуме готовы были хвалить отечественных программистов. Живущий в Киеве Джон Сунг Ким, американский IT-предприниматель, призвал присутствующих активнее торговаться с украинскими инженерами за зарплаты и не откладывать их увольнение, если первые две недели совместной работы оказались неудовлетворительными.