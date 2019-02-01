Украинцев, которые установили солнечные электростанции, стало вдвое больше

В прошлом году 4,5 тыс. семей установили солнечные электростанции.

Количество домохозяйств, установивших солнечные электростанции (СЭС), в Украине в 2018 году увеличилось в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом - до 4,5 тыс., сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Читайте такжеУкраина утроила ввод в эксплуатацию мощностей возобновляемой энергетики

Согласно сообщению, по состоянию на конец 2018 года домашние СЭС установили уже 7,5 тыс. семей. Инвестиции в такие станции составили 151 млн евро, а общая мощность составляет 160 МВт.

Больше всего семей, установивших домашние СЭС, в Днепропетровской области – 882, в Киевской – 838, в Тернопольской – 664, в Ивано-Франковской – 484, в Кировоградской – 469.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году законом Украины №514-VIII был установлен «зеленый» тариф на закупку электроэнергии, производимой солнечными электроустановками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт, который привязан к курсу евро.