Зоопарки на карантине: журналисты узнали, как животные выживают без посетителей (видео)
Животные в зоопарках грустят, а вскоре их еще и нечем будет кормить. Уже более месяца они без посетителей.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Директор одесского зоопарка развлекает животных на карантине музыкой. Одни животные внимательно слушают, а другие стараются даже подтанцовывать.
В частный зоопарк в Киеве наведываются только работники, поэтому на журналистов животные отреагировали бурно. На недостаток внимания жалуются и хищники.
Играми или просто общением - в зоопарке пытаются сделать все, чтобы их подопечные во время карантина не чувствовали себя одинокими.
Чтобы коронавирус животных не достал, работники зоопарков дезинфицируют руки и надевают маски. Но в основном работников зверинцев беспокоит отсутствие прибыли. Ибо прокормить две сотни животных – это сотни тысяч гривень в месяц. Сделанные заранее запасы заканчиваются, поэтому пришлось создать благотворительный фонд помощи животным.
Как сообщал УНИАН, на грани выживания оказались воспитанники Одесского биопарка. В заведении, которое закрыто для посетителей, говорят, что не имеют в настоящее время доходов, поэтому купить корм не могут.