На грани выживания: из-за карантина Одесский биопарк не может прокормить животных (видео)

Под патронат призывают взять хотя бы одного зверя, чтобы помочь ему пережить трудные времена.

На грани выживания оказались воспитанники Одесского биопарка. В заведении, что в настоящее время закрыто для посетителей, говорят, что не имеют в настоящее время доходов, поэтому купить корма не могут.

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Дороже всего обходится содержание больших кошачьих - здешние львы и тигры съедают 175 кг мяса на месяц, говорится в сюжете ТСН.

Да и остальные питомцы имеют изрядный аппетит. Одесситов призывают взять под патронат хотя бы одного зверя, чтобы помочь ему пережить трудные времена.

Как сообщал ранее УНИАН, в харьковском зоопарке продемонстрировали, как их питомцы придерживаются чистоты. Больше всего чистоту любят еноты-полоскуны. Миски с водой работники зверинца несут им по несколько раз на день.