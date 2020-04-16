Киевлян призвали не выходить на улицу и закрыть окна - в воздухе зафиксировали продукты горения из-за пожаров

Радиационный фон в Киеве - в пределах нормы, заверили в КГГА.

В Киеве отмечается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения - об этом свидетельствуют замеры, сделанные сегодня вечером.

Об этом сообщает пресс-служба столичной госадминистрации.

Как отмечается, причиной такого явления являются пожары на Житомирщине и в Чернобыльской зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.

"Радиационный фон в столице - в пределах нормы", - заверили в КГГА.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают делать следующее:

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ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

В случае выявления одышки, кашля или бессонница необходимо обратиться к врачу.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Киев и пригород накрыла пыльная буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.