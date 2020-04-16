Киевлян призвали не выходить на улицу и закрыть окна - в воздухе зафиксировали продукты горения из-за пожаров
22:39, 16 апреля 2020Общество
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Радиационный фон в Киеве - в пределах нормы, заверили в КГГА.
Вокруг Киева горят пожары / УНИАН
В Киеве отмечается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения - об этом свидетельствуют замеры, сделанные сегодня вечером.
Об этом сообщает пресс-служба столичной госадминистрации.
Как отмечается, причиной такого явления являются пожары на Житомирщине и в Чернобыльской зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.
"Радиационный фон в столице - в пределах нормы", - заверили в КГГА.
Учитывая ситуацию, специалисты призывают делать следующее:
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- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
В случае выявления одышки, кашля или бессонница необходимо обратиться к врачу.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Киев и пригород накрыла пыльная буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.
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