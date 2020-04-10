Зеленский предлагает ВР "подумать" над введением уголовной ответственности за сжигание сухой травы
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде «подумать» над введением уголовной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков.
Читайте такжеСпутниковые снимки показали, как в Европе резко падает загрязнение воздуха из-за карантина
Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.
«Я хочу обратиться именно к тем гражданам, которым безразлично. Речь о тех, кто в 21-м веке сжигает траву, чем вызывает страшные пожары», - заявил Зеленский.
Президент отметил, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%.
«Ваше «все равно» - это пожары на территории в 20 тысяч гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего «все равно» круглосуточным тушением пожаров занимается три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего «безразлично» были заметны даже со спутников НАСА», - подчеркнул глава государства.
Президент поприветствовал решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до 6 тыс. гривень. «Вместе с тем я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия», - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, 8 апреля Кабинет министров Украины одобрил проект закона об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков.
Премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале уточнил, что правительство предлагает повысить штрафы по 85 грн до 6 тыс. грн.