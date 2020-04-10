Зеленский предлагает ВР "подумать" над введением уголовной ответственности за сжигание сухой травы

Президент отметил, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде «подумать» над введением уголовной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков.

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Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

«Я хочу обратиться именно к тем гражданам, которым безразлично. Речь о тех, кто в 21-м веке сжигает траву, чем вызывает страшные пожары», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%.

«Ваше «все равно» - это пожары на территории в 20 тысяч гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего «все равно» круглосуточным тушением пожаров занимается три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего «безразлично» были заметны даже со спутников НАСА», - подчеркнул глава государства.

Президент поприветствовал решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до 6 тыс. гривень. «Вместе с тем я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Кабинет министров Украины одобрил проект закона об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале уточнил, что правительство предлагает повысить штрафы по 85 грн до 6 тыс. грн.