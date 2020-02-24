В Черкасской области расцвело 30 гектаров краснокнижных подснежников (видео)

В урочище Холодный Яр уже полно туристов, которые хотят посмотреть на красоту.

Из-за аномально теплой погоды в Черкасской области расцвело 30 гектаров подснежников.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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И в урочище Холодный Яр, что в Черкасской области, уже полно туристов, которые хотят посмотреть на красоту. Подснежников там - под 30 гектаров. Этот горный сорт первоцветов в Украине можно встретить здесь, а также в Карпатах и Крыму.