Озеро Свитязь исчезает: водоем катастрофически высыхает из-за изменений климата (фото)

В сети побережье Свитязя сравнили с бывшим Аральским морем, которое сейчас почти полностью исчезло.

Самое глубокое озеро Украины Свитязь в Волынской области оказалось на грани экологической катастрофы из-за изменений климата. Водоем засыхает, хотя еще год назад здесь была вода.

Об этом написал блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook, опубликовав свежие фото с места катастрофы.

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"Так, например, сейчас выглядит озеро Свитязь на Волыни. Год назад здесь была вода. А вон там, где на фото зонтики и пирс, был берег. Побережье Свитязя теперь местами напоминает прежнее Аральске море, которое сейчас почти полностью исчезло. Вода отступила метров на 50", - отметил он.

По словам Казанского, за прошлый год из-за жары из озера испарилось воды больше, чем поступило. К тому же, на ситуацию влияют искусственные озера, которые сейчас роют предприниматели возле плантаций голубики. Они аккумулируют воду, которая ранее поступала в Шацкие озера. В сочетании с климатическими факторами это повлияло на уровень воды.

Как сообщал УНИАН, экологи бьют тревогу в связи с катастрофическим обмелением озера Свитязь. Кроме изменений климата и отсутствия осадков, на состояние водоема также влияют кражи песка с озера.