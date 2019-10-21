Самое глубокое озеро Украины обмелело больше, чем на полметра (видео)

Обмеление связывают с недостатком дождей и устаревшей мелиоративной системой.

Самое глубокое озеро Украины Свитязь катастрофически мелеет. Уровень воды уже меньше нормы на полсотни сантиметров. Т

акое стремительное обмеление Свитязя экологи связывают с глобальным потеплением и отсутствием осадков , говорится в ТСН.

Где раньше была вода, теперь песчаные берега, а в самом озере образовались даже мини-острова. Местные говорят, что наблюдают падение уровня воды с каждым днем. За три месяца Свитязь изменился сильно. Вода отошла от берега уже на сотню метров. Мелеть самое глубокое озеро Украины продолжает.

"Наименьший уровень в этом году. Около 53 сантиметров вода уменьшилась", - говорит директор Шацкого национального природного парка Мария Христецкая.

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Главная причина такого состояния Свитязя – это отсутствие в этом году осадков, говорят экологи. Обильных дождей здесь не было ни летом, ни осенью. Вода упала во всех озерах Шацкого поозерья. Мелеет Свитязь уже не впервые. Такое было в семидесятых годах прошлого столетия из-за засухи. Но уже в последующие годы уровень воды в озере вернулся к норме. Правда, такого обмеления, как в этом году, местные не припоминают. Теперь, говорят специалисты, без помощи человека помочь проблеме не возможно.

"Этот комплекс мер должен сочетать вопрос как водных ресурсов, земельных ресурсов, так и лесных ресурсов", - отмечает ученый, доктор экономических наук ВНУ имени Леси Украинки Анатолий Шворак.

Если же ситуация не изменится до заморозков – под угрозой окажутся и растения.

"Если не будет воды, их корни не будут достигать воды и они просто высохнут", - объясняет заведующий кафедрой экологии и агрономии ЛНТУ Василий Иванцив.

Одной из причин обмеления может быть устаревшая мелиоративная система. В общем на Шацких озерах 24 гидросооружения и почти все они требуют ремонта. Через канал вода из Свитязя попадает в соседнее озеро Луки-Перемут. И пока шлюз здесь не отремонтирован, его функцию выполняют просто мешки с песком. Правда, сдерживать сейчас ничего – воды в канале нет. На ремонт нескольких шлюзов деньги уже выделили. Относительно других – говорят, будут искать средства по потребности.