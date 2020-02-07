В Кении умер знаменитый слон Тим, один из последних слонов с большими бивнями в мире (фото)

Тело Тима передали управлению национальных музеев Найроби, из него сделают чучело.

В Кении умер слон Тим – знаменитость национального парка Амбосели, один из последних слонов с большими бивнями в Африке и в целом на планете.

Читайте такжеВ одесском зоопарке из-за теплой зимы часть животных находятся в открытых вольерах (фото, видео)Об этом сообщили смотрители парка, передает DailyNation.

Слону было около 50 лет, смерть наступила по естественным причинам. Всего за четыре месяца до этого в Кении также по естественным причинам умер другой знаменитый слон Мэтт, которому было 52 года.

Когда рейнджеры обнаружили тело Тима, на нём были следы, оставленные другими слонами – вероятно, те неоднократно пытались поднять вожака.

Тело Тима передали управлению национальных музеев Найроби, из него сделают чучело, которое будут использовать в образовательных и выставочных целях.

Представители Амбосели вспоминают его как доброжелательного, спокойного и мирного слона, его любили в Кении, а многие туристы приезжали в парк специально для того, чтобы посмотреть на местную знаменитость.

Ранее УНИАН сообщал, что в Шри-Ланке за год погибло рекордное количество слонов.