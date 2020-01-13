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В Шри-Ланке за год погибло рекордное количество слонов

15:28, 13 января 2020
Экология
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Фото REUTERS

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеВ Ботсване из-за засухи массово гибнут слоныОтмечается, что около 85% смертей произошли по вине человека. Многие фермеры считают слонов вредителями и травят их, а также используют взрывчатку, замаскированную под пищу, и устанавливают электрические заборы. Хотя в стране слонов почитают как священных животных и убивать их незаконно.

Одно из самых крупных убийств произошло в сентябре 2019 года. Тогда сотрудники заповедника нашли семь мертвых слонов, которых отравили местные жители ради сохранения посевов.

Всего, по данным экологов, в Шри-Ланке насчитывается 7500 диких слонов. Проблема возникла, когда фермы расширились и закрыли животным доступ к пище и воде.

Ранее УНИАН сообщал, что  в Зимбабве от голода погибли более 50 слонов.

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