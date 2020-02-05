Рада сделала первый шаг к запрету умерщвления бездомных животных

Также принятый законопроект предусматривает, что владелец домашнего животного обязан обеспечить наличие намордника и поводка во время выгула.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) (№2351).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 318 из 386 зарегистрированных в сессионном зале народных депутатов.

Читайте такжеВ Херсоне будут обследовать, а не убивать бездомных животных (видео)Законопроектом, в частности, определяется, что увечье животного - это телесное повреждение, которое привело к потере любого органа животного или к потере функций органа животного, телесное повреждение животного - нарушение анатомической целостности или физической функции органов и тканей тела животного.

Законопроектом устанавливается, что лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить наличие намордника, поводка, необходимых для осуществления выгула домашнего животного вне места его постоянного содержания, ошейника с идентифицирующими пометками.

Ветеринарное обслуживание должно включать услуги по эвтаназии животных для прекращения страданий животных, если они не могут быть прекращены иным способом (ныне - услуги по эвтаназии животных или новорожденного приплода животных).

Регулирование численности животных, которые не содержатся человеком, но находятся в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, и бездомных животных осуществляется методом биостерилизации с последующей вакцинацией, идентификацией путем клипсования и размещением в приюты для животных или под надзор общественных организаций, уставной целью которых является защита животных от жестокого обращения и/или природоохранная деятельность, или выпуском в ареал обитания (в места вылова) для свободного проживания.

Законопроектом запрещается умерщвление животных для регулирования численности бездомных животных.

Также предлагается установить запрет на принуждение к нападению одних животных на других, в том числе, при тестировании животных, кроме случаев использования собак охотничьих пород, других ловчих зверей и птиц для охоты.

Законопроектом запрещается использование животных как мишени при обучении в стрельбе или в соревнованиях по стрельбе.

Среди прочего, запрещается бить, убивать, отравлять или калечить домашнее животное; дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии; причинять домашнему животному боль, страдания или угнетение; дрессировать животных способом, который наносит вред здоровью животного и его общему состоянию; умерщвлять животных путем утопления, удушения, использования веществ, которые приводят к отравлению, электрического тока.

Запрещается попрошайничество с домашними животными и оставлять домашнее животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека, при температуре окружающей среды выше + 20ºС и ниже -5ºС.

Среди прочего законопроектом предлагается дополнить Уголовный процессуальный кодекс Украины статьей об особенностях временного изъятия животного.

Ранее УНИАН сообщал, что Киевсовет поддержал петицию о признании уличных котов частью экосистемы города.