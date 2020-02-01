Нашествие саранчи является беспрецедентным и вызывает обеспокоенность относительно продовольственной безопасности Пакистана.

Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи, которая наносит значительный ущерб сельскому хозяйству страны.

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Об этом сегодня заявила министр информации Пакистана Фирдус Ашик Аван, сообщает Deutsche Welle.

«Мы переживаем самое большое нашествие саранчи за более чем два десятилетия и решили объявить общенациональное чрезвычайное положение, чтобы справиться с этой угрозой», - сказала она.

Это решение и план противодействия угрозе накануне одобрил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

По словам министра планирования и развития страны Махдума Хусро Бахтияра, нашествие саранчи является беспрецедентным и вызывает беспокойство относительно продовольственной безопасности Пакистана.

Он добавил, что власти не могут справиться с распространением пустынной саранчи из-за ограниченных ресурсов.

Нашествие саранчи началось в Пакистане еще в июне 2019 года, когда насекомые начали движение по территории страны из Ирана. Благоприятная погода и отсутствие реакции со стороны властей привели к ее быстрому распространению. Саранча уже уничтожила посевы хлопка, пшеницы и кукурузы на юго-западе Пакистана.