Климатические изменения повлекли за собой крупнейший за 25 лет налет саранчи на Африку (фото)

Аномальные погодные и климатические условия 2019 года, в частности проливные дожди в период с октября по декабрь, вероятно способствовали распространению саранчи в регионе.

Восточные районы Африки пострадали из-за вторжения пустынной саранчи, которое стало крупнейшим за последние 25 лет, а в Кении – за 70 лет.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет ООН.

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По информации организации, вторжения этих насекомых в первую очередь является беспрецедентной угрозой продовольственной безопасности во всем субрегионе.

Аномальные погодные и климатические условия 2019 года, в частности проливные дожди в период с октября по декабрь, вероятно способствовали распространению саранчи в регионе. Большие скопления паразитов в Эфиопии, Сомали и Кении продолжают наносить вред посевам и пастбищам.

Эксперты утверждают, что рои саранчи могут мигрировать в Уганду и Южный Судан, где занимаются животноводством.

Рои пустынной саранчи могут преодолевать 130 км в день. А количество насекомых может доходить до 80 миллионов взрослых особей.

Как сообщал УНИАН, во Франции вступил в силу закон об энергетике и климат, которым объявлен "экологическое и климатическое чрезвычайное положение" и предусмотрены меры по достижению углеродной нейтральности страны до 2050 года.