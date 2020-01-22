Из-за жары и влажности в Австралии возросла активность пауков-убийц

Идеальные условия для насекомых создали дожди и жаркая погода.

Специалисты Австралийского парка рептилий предупредили о возросшей за несколько дней активности сиднейских лейкопаутинных пауков, яд которых может быть смертелен для людей. Идеальные условия для насекомых создали дожди и жаркая погода.

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеДля восстановления от последствий пожаров Австралии может потребоваться целое столетие - СМИ«Сиднейский лейкопаутинный паук – один из самых опасных для человека насекомых на планете. Мы должны относиться к ним очень серьезно», – говорится в предупреждении экспертов.

По словам владельца компании по борьбе с вредителями ABC Pest Control Sydney Уоррена Бейли, обычно сиднейские лейкопаутинные пауки активны в Австралии в течение лета, однако из-за засушливой погоды сезон пауков в этом году наступил позже обычного. Он добавил, что сейчас эти насекомые могут заползать в дома людей с земли или крыши.

Ранее УНИАН сообщал, что на днях Австралию накрыли мощные пылевые бури, а за ними – град.