Австралию накрыли мощные пылевые бури, а за ними - град (фото, видео)

Австралия страдает от природных катаклизмов.

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе / twitter.com/jen_browning

Австралию накрыли пылевые бури.

Об этом сообщает The Guardian.

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих - 94 км/ч. Причиной бурь, которые погрузили город в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.

Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY — Mick Harris (@mickharris85) 19 января 2020 г.

Кроме того, в результате дождей, которые накрыли часть страны, погибли сотни тысяч рыб. Грозы обрушились на Камден Кэмпбелтаун и Пиктон, а потом переместились в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

Кроме того, сильный град обрушился на некоторые районы на юго-востоке Австралии.

Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Непогода, в частности, затронула Канберру и другие крупные города.