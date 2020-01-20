Австралию накрыли мощные пылевые бури, а за ними - град (фото, видео)
Австралия страдает от природных катаклизмов.
Австралию накрыли пылевые бури.
Об этом сообщает The Guardian.
Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих - 94 км/ч. Причиной бурь, которые погрузили город в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.
Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY— Mick Harris (@mickharris85) 19 января 2020 г.
Кроме того, в результате дождей, которые накрыли часть страны, погибли сотни тысяч рыб. Грозы обрушились на Камден Кэмпбелтаун и Пиктон, а потом переместились в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.
Кроме того, сильный град обрушился на некоторые районы на юго-востоке Австралии.
Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Непогода, в частности, затронула Канберру и другие крупные города.
A wild hail storm has lashed Canberra. Video from Parliament House shows hail pilled-up alongside windows and walls. https://t.co/RXAKj1rjuQ#7NEWSpic.twitter.com/aws4IlXAPk— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 20 января 2020 г.
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