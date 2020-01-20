Австралию накрыли мощные пылевые бури, а за ними - град (фото, видео)

10:38, 20 января 2020
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Австралия страдает от природных катаклизмов.

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе / twitter.com/jen_browning
Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе / twitter.com/jen_browning

Австралию накрыли пылевые бури.

Об этом сообщает The Guardian.

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих - 94 км/ч. Причиной бурь, которые погрузили город в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.

Кроме того, в результате дождей, которые накрыли часть страны, погибли сотни тысяч рыб. Грозы обрушились на Камден Кэмпбелтаун и Пиктон, а потом переместились в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

Кроме того, сильный град обрушился на некоторые районы на юго-востоке Австралии.  

Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Непогода, в частности, затронула Канберру и другие крупные города.

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Теги: #Австралия#буря
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