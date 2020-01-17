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Пушистый парад: в Китае одновременно дебютировали два десятка маленьких панд (видео)

20:09, 17 января 2020
Экология
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Панды в Китае / REUTERS

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Все они родились еще в прошлом году. Впрочем, только сейчас их вывели на публику.

Малышей из вольера сотрудники зоопарка вынесли на руках, а после совместного фото позволили детенышам панд вытворять все, что им вздумается.

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