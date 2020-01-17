Пушистый парад: в Китае одновременно дебютировали два десятка маленьких панд (видео)
20:09, 17 января 2020Экология
67 0
Все они родились еще в прошлом году, но их только сейчас вывели на публику.
Панды в Китае / REUTERS
В Китае показали публике сразу 20 маленьких панд.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ китайском зоопарке отпраздновали 100 дней от рождения панды (видео)
Все они родились еще в прошлом году. Впрочем, только сейчас их вывели на публику.
Малышей из вольера сотрудники зоопарка вынесли на руках, а после совместного фото позволили детенышам панд вытворять все, что им вздумается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter