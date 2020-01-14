В Харькове из зоопарка сбежал лев (видео)

Лев сбежал из контактного зоопарка.

В Харькове из зоопарка сбежал молодой лев.

Читайте такжеИз Луцкого зоопарка украли двух экзотических попугаев

Видео с беглецом опубликовали в Facebook очевидцы.

"В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз “пугать” посетителей выскочил Симба", - говорится в сообщении.

Хищник вел себя очень ласково, абсолютно не проявляя агрессии и даже разрешил себя погладить.

Ранее УНИАН сообщал, что трех из шести тигров, найденных на частной территории на Жуковом острове в Киеве, приютят в экопарке Харькова. Сейчас животные на реабилитации.