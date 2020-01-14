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В Харькове из зоопарка сбежал лев (видео)

10:23, 14 января 2020
Экология
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Сбежавший из контактного зоопарка лев был ласковым и даже дал себя погладить / Фото: скриншот

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Видео с беглецом опубликовали в Facebook очевидцы.

"В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз “пугать” посетителей выскочил Симба", - говорится в сообщении.

Хищник вел себя очень ласково, абсолютно не проявляя агрессии и даже разрешил себя погладить.

Ранее УНИАН сообщал, что трех из шести тигров, найденных на частной территории на Жуковом острове в Киеве, приютят в экопарке Харькова. Сейчас животные на реабилитации.

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