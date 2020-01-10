Харьковскому экопарку передали трех брошенных в Киеве тигриц (фото)

О животных, которые содержатся в ненадлежащих условиях, полиции в конце декабря сообщила жительница Киева.

Трех из шести тигров, найденных на частной территории на Жуковом острове в Киеве, приютят в экопарке Харькова. Сейчас животные на реабилитации.

Об этом «Медиапорту» сообщил представитель экопарка Алексей Костюченко.

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По его словам, трех тигриц поместили на карантин в социально-гуманитарном комплексе харьковского экопарка под Полтавой. Животные перенесли переезд нормально, с ними работают ветеринары и зоокіпери. Состояние животных в экопарке предварительно назвали удовлетворительным, сейчас их подробно осматривают.

«В дальнейшем будем принимать решение, передавать самок в другие зоопарки или оставить в Фельдман Экопарк», — рассказал директор экопарка Виталий Ильченко.

О животных, которые содержатся в ненадлежащих условиях, полиции в конце декабря сообщила жительница Киева. По адресу выехали полицейские — информация подтвердилась.

Хищники жили в маленьких и заброшенных клетках.

«Сыщики установили, что по адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает», — выяснили в отделе коммуникации полиции Киева.

Полиция расследует ситуацию по статье «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Кроме харьковского экопарка, где в настоящее время живут четыре тигра, животных согласились принять спецучреждения на Киевщине.