В сети опубликовали видео странного "водопада наоборот"

Специалисты объяснили, что странный водопад на самом деле является вихрем капель воды.

Пользователей сети поразило удивительное природное явление на Фарерских островах – поток воды, который двигался по скалам вверх. Читайте такжеК ликвидации лесных пожаров еще далеко - премьер Австралии Видео «водопада наоборот» появилось в Twitter. Специалисты объяснили, что странный водопад на самом деле является вихрем капель воды вследствие сильного шторма с мощными волнами. Stormy weather with powerful waves, hitting Faroe Islands during the passage of the very deep low pressure system on Wednesday, January 8th.



Video sent to us by Mortan Mortensen. Posted with permission. pic.twitter.com/vMnQaubvwG — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 10, 2020 Как сообщал УНИАН, в американском штате Нью-Джерси заработала эко-программа: местных убеждают продать свои дома возле берегов океана и переехать в безопасные места. Уровень воды в океане постоянно возрастает.

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