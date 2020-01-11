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В сети опубликовали видео странного "водопада наоборот"

11:54, 11 января 2020
Экология
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В тот день на островах была штормовая погода, что вызвала мощные волны / twitter.com/severeweathereu

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Видео «водопада наоборот» появилось в Twitter.

Специалисты объяснили, что странный водопад на самом деле является вихрем капель воды вследствие сильного шторма с мощными волнами.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Нью-Джерси заработала эко-программа: местных убеждают продать свои дома возле берегов океана и переехать в безопасные места. Уровень воды в океане постоянно возрастает.

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