В сети опубликовали видео странного "водопада наоборот"
11:54, 11 января 2020Экология
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Специалисты объяснили, что странный водопад на самом деле является вихрем капель воды.
В тот день на островах была штормовая погода, что вызвала мощные волны / twitter.com/severeweathereu
Пользователей сети поразило удивительное природное явление на Фарерских островах – поток воды, который двигался по скалам вверх.
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Видео «водопада наоборот» появилось в Twitter.
Специалисты объяснили, что странный водопад на самом деле является вихрем капель воды вследствие сильного шторма с мощными волнами.
Stormy weather with powerful waves, hitting Faroe Islands during the passage of the very deep low pressure system on Wednesday, January 8th.— severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 10, 2020
Video sent to us by Mortan Mortensen. Posted with permission. pic.twitter.com/vMnQaubvwG
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