В Австралии из-за пожаров погибли 1,25 миллиарда животных - WWF

На восстановление лесов, пострадавших вследствие пожаров, могут уйти десятилетия.

В Австралии из-за сильных лесных пожаров могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных.

Об этом заявили в австралийском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В частности, жертвами стихии стали тысячи коал в прибрежных районах штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду.

Отмечается, что на восстановление лесов могут уйти десятилетия. По оценке экологов, в результате пожаров некоторые виды животных могли оказаться за гранью вымирания.

Читайте такжеПьют слишком много воды: в Австралии собираются убить тысячи верблюдов

В WWF-Австралия заявляют, что потрясены масштабами разрушений, но «не удивлены, поскольку наука уже десять лет предупреждает, что это произойдет».

Фонд призвал правительство Австралии провести быструю оценку видов, находящихся под угрозой исчезновения, в районах, пострадавших от пожаров. WWF также направит средства в критические районы.

Как сообщал УНИАН, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года.

По данным СМИ, огонь опустошил более 8 млн гектаров лесов, погибли не менее 24 человек и очень много животных.

6 января в МИД Украины заявили, что правительство готово в случае необходимости оказать Австралии помощь в связи с масштабными лесными пожарами.

Также в МИД добавили, что Посольство Украины в Австралии находится в постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.