Дым от пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки

Пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года.

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.

Об этом сообщает метеорологическая служба MeteoChile в Twitter.

"На изображении вы можете увидеть дым от пожаров в Австралии. Дым принесли воздушные потоки в Чили и Аргентину", - говорится в комментарии к соответствующему фото.

En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina #humo#incendiosforestales#AustralianBushfirepic.twitter.com/hutnrX6hWP — MeteoChile (@meteochile_dmc) 6 січня 2020 р.

Как сообщал УНИАН, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года.

По данным СМИ, огонь опустошил более 8 млн гектаров лесов, погибли не менее 24 человек и очень много животных.

6 января в МИД Украины заявили, что правительство готово в случае необходимости оказать Австралии помощь в связи с масштабными лесными пожарами.

Также в МИД добавили, что Посольство Украины в Австралии находится в постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.