Итальянский Vogue отказался от фотосессий для январского выпуска ради защиты окружающей среды (фото)

Фотографии для январского номера Vogue Italia решили заменить иллюстрациями художников.

Итальянская редакция журнала Vogue решила не проводить фотосессии для выпуска за январь 2020 года, чтобы привлечь внимание к вопросу уязвимости окружающей среды и вредного влияния, которое оказывают на экологию масштабные фотосессии для подобных журналов.

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Как сообщает The Guardian, об этом главный редактор Vogue Italia Эмануэль Фарнети написал в редакторской колонке в январском выпуске журнала.

Он привел как пример ресурсы, которые издание потратило на фотосессию в сентябре 2019 года, самую масштабную за прошлый год.

«Сто пятьдесят человек. Около 20 полетов и с десяток переездов поездом. Сорок машин наготове. Шестьдесят международных перевозок. В течение минимум десяти часов кряду горит свет, частично обеспечиваемый генераторами на керосине. Пищевые отходы от кейтеринговых служб. Пластик, в который упаковывалась одежда. Электричество для подзарядки телефонов и камер...»

Фотографии для январского номера Vogue Italia решили заменить иллюстрациями художников, на которых изображены модели. Так издание надеется принести меньше вреда окружающей среде. Художники подготовили несколько вариантов обложек.

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