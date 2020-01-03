Активисты показали, сколько мусора осталось в Карпатах после праздников (фото)

В Карпатах после празднования Нового года остались горы мусора.

Активисты опубликовали фото с замусоренными Карпатами. По их словам, мусор остался после празднования Нового года.

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Фото опубликованы в Facebook.

"Каким видят празднование нового года горы Карпаты. Им так не хватает сортировки и ответственного отношения каждого из нас к образованию мусора и его выносу. Возможно самое время услышать горы и увидеть, сколько всего мы оставляем в Карпатах и задать себе вопрос: куда это все может деться?" - говорится в сообщении.

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