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Активисты показали, сколько мусора осталось в Карпатах после праздников (фото)

11:38, 03 января 2020
Экология
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Люди оставили после себя горы мусора в Карпатах / Фото: Facebook, Зеленое сердце Карпат

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Фото опубликованы в Facebook.

"Каким видят празднование нового года горы Карпаты. Им так не хватает сортировки и ответственного отношения каждого из нас к образованию мусора и его выносу. Возможно самое время услышать горы и увидеть, сколько всего мы оставляем в Карпатах и задать себе вопрос: куда это все может деться?" - говорится в сообщении.

После празднования Нового года в горах осталась куча мусора / Фото: Facebook, Зеленое сердце Карпат

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове торговцы покинули на улицах сотни непроданных елок.

Активисты показали засорены после праздников Карпаты / Фото: Facebook, Зеленое сердце Карпат

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Теги: #мусор#Карпаты#фото