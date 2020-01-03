В Германии снизили стоимость проезда в поездах на дальние расстояния для сохранения окружающей среды

Компания снижает тарифы для защиты окружающей среды на 10% для тех пользователей, которые путешествуют на расстояния свыше 50 километров.

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn уменьшила стоимость проезда в Intercity Express на дальние расстояния, чтобы поощрять больше людей использовать этот вид транспорта для сохранения окружающей среды.

Об этом передает Громадське со ссылкой на The Guardian.

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Компания уменьшает тарифы для защиты окружающей среды на 10% для тех пользователей, которые путешествуют на расстояние более 50 километров. Deutsche Bahn также снижает цены на специальные услуги, например, транспортировку велосипедов. Впрочем, стоимость билетов на короткие расстояния наоборот планируют увеличить.

Билеты подешевели благодаря уменьшению налога на добавленную стоимость — за поездку в поезде нужно будет заплатить 7% налога, а не 19% как раньше.

В Deutsche Bahn надеются, что снижение цен поможет привлечь к пользованию железнодорожным транспортом еще 5 млн пассажиров в 2020 году.