На польской границе задержали россиянина, пытавшегося незаконно перевезти в Беларусь 10 тигров (видео)

Сейчас тигры в тяжелом состоянии - голодные и обезвоженные, сейчас их приютили два зоопарка в Познани.

На польской границе задержали россиянина, который пытался незаконно перевезти в Беларусь 10 тигров.

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Как говорится в сюжете ТСН, свой "дикий" груз 32-летний мужчина должен был доставить в Дагестан, и белорусские пограничники остановили его: не хватало разрешительных документов. Да и перевозили полосатых в ужасных условиях: в тесных клетках, без еды и воды.

Мужчину сразу же задержали, польская прокуратура готовит ему подозрение. Обвиняют в издевательстве над животными.

Сейчас тигры в тяжелом состоянии - голодные и обезвоженные. До этого они пять дней пробыли на пограничном пункте пропуска. Сейчас их приютили два зоопарка в Познани.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее на границе с Беларусью пограничники задержали украинца с более 150 контрабандных попугаев.