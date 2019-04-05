На границе с Беларусью пограничники задержали украинца с более 150 контрабандных попугаев (фото, видео)

Пернатых изъяли, позже их передадут сотрудникам фискальной службы.

В Житомирской области задержали украинца, который пытался незаконно перенести в Беларусь более 150 попугаев.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Юрий Шахрайчук, нарушитель пытался попасть в Беларусь вне пунктов пропуска вчера вечером.

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«Неизвестного, который быстро двигался в сторону украинско-белорусской границы, обнаружил во время патрулирования пограничный наряд отдела «Копище», - уточнил Шахрайчук.

Заметив охранников границы, мужчина обратился в бегство, но после непродолжительного преследования правоохранители его задержали. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, у задержанного не оказалось. Также мужчина не смог объяснить цель своего пребывания в ночное время на режимной территории.

Позже, во время проверки прилегающей к месту задержания местности, наряд обнаружил большой ящик, оборудованный ремнями для удобства переноски. Внутри ящика было шесть коробок с 150 попугаями.

Впоследствии была установлена и личность нарушителя. Им оказался 45-летний гражданин Украины, житель одного из населенных пунктов приграничья.

Сейчас за попытку нарушения государственной границы и пограничного режима в отношении правонарушителя составлены админматериалы. Пернатые изъяты и будут переданы сотрудникам фискальной службы. Квалифицировать деяние мужчины будет суд.

Как сообщал УНИАН, за последние 10 лет браконьеры вывезли из Украины диких птиц на $2,5 миллиона.