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Ученые с помощью старых фото показали таяния ледников (фото)

13:45, 26 октября 2019
Экология
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Старые фото ученые сравнили с фотографиями беспилотников 2019 года / The Sun

Ученые из университета Данди (Шотландия) превратили фото ледников, сделанные самолетом 1980-х, на 3D-модели высокого разрешения, чтобы оценить степень таяния ледников.

Об этом пишет The Sun.

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Старые фото они сравнили с фотографиями беспилотников 2019 года. По словам авторов проекта, сравнение фотографий 100-летней разницы дало возможность оценить масштабы таяния льда.

Фотографы сосредоточили внимание на южной части ледяной шапки Национального парка в Исландии, охватывающего 7 700 квадратных километров суши.

Ученые надеются, что фотографии используют для просветительских проектов по изменениям климата.

Как сообщал УНИАН, в начале октября в Нью-Йорке задержали 70 участников климатического протеста.

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Теги: #ученые#Шотландия#таяние ледников