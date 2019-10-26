Ученые с помощью старых фото показали таяния ледников (фото)

Фотографы сосредоточили внимание на южной части ледяной шапки Национального парка в Исландии.

Ученые из университета Данди (Шотландия) превратили фото ледников, сделанные самолетом 1980-х, на 3D-модели высокого разрешения, чтобы оценить степень таяния ледников.

Об этом пишет The Sun.

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Старые фото они сравнили с фотографиями беспилотников 2019 года. По словам авторов проекта, сравнение фотографий 100-летней разницы дало возможность оценить масштабы таяния льда.

Фотографы сосредоточили внимание на южной части ледяной шапки Национального парка в Исландии, охватывающего 7 700 квадратных километров суши.

Ученые надеются, что фотографии используют для просветительских проектов по изменениям климата.

Как сообщал УНИАН, в начале октября в Нью-Йорке задержали 70 участников климатического протеста.