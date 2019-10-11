Климатический протест: в Нью-Йорке задержали семь десятков активистов (видео)
11:50, 11 октября 2019Экология
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Участники протеста заблокировали движение транспорта, установив на дороге лодку.
Семь десятков участников климатического протеста задержали в Нью-Йорке
В Нью-Йорке задержали 70 участников климатического протеста.
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Отмечается, что активисты привезли лодку и установили ее прямо посреди перекрестка. Сами обустроились вокруг с красноречивыми плакатами и заблокировали движение транспорта.
На просьбу полицейских освободить проезжую часть люди не отреагировали, поэтому правоохранители прибегли к жестким методам и арестовали участников.
Как ранее сообщал УНИАН, в ООН предвещают конец прав человека из-за климата.
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