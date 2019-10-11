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Климатический протест: в Нью-Йорке задержали семь десятков активистов (видео)

11:50, 11 октября 2019
Экология
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Отмечается, что активисты привезли лодку и установили ее прямо посреди перекрестка. Сами обустроились вокруг с красноречивыми плакатами и заблокировали движение транспорта.

На просьбу полицейских освободить проезжую часть люди не отреагировали, поэтому правоохранители прибегли к жестким методам и арестовали участников.

Как ранее сообщал УНИАН, в ООН предвещают конец прав человека из-за климата.

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Теги: #Нью-Йорк#протесты#климатические изменения