Климатический протест: в Нью-Йорке задержали семь десятков активистов (видео)

Участники протеста заблокировали движение транспорта, установив на дороге лодку.

В Нью-Йорке задержали 70 участников климатического протеста.

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Отмечается, что активисты привезли лодку и установили ее прямо посреди перекрестка. Сами обустроились вокруг с красноречивыми плакатами и заблокировали движение транспорта.

На просьбу полицейских освободить проезжую часть люди не отреагировали, поэтому правоохранители прибегли к жестким методам и арестовали участников.

Как ранее сообщал УНИАН, в ООН предвещают конец прав человека из-за климата.